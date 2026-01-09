Ghiaccio e neve non fermano il fine settimana sportivo
Nonostante le condizioni di ghiaccio e neve, il fine settimana sportivo prosegue con diverse attività indoor e outdoor. Calcio a cinque, tiro con l’arco, baseball e podismo rappresentano le discipline su cui atleti di ogni livello si concentrano, dimostrando come lo sport possa continuare anche in condizioni climatiche avverse. Un'occasione per praticare e condividere l’amore per l’attività fisica, senza lasciarsi fermare dagli elementi naturali.
Ghiaccio e neve non fermano lo sport. Dal calcio a cinque al tiro con l’arco indoor, il baseball e il podismo gli atleti sono pronti a sfidarsi in questo fine settimana. Dopo il successo dei Tornei della Befana, che dal 4 al 6 gennaio hanno coinvolto oltre 3.500 atleti, 120 squadre di calcio e 70 squadre di basket provenienti da tutta Italia al Centro Sportivo Nicoletti e nelle palestre cittadine, sta per arrivare un altro weekend di sport e presenze. Domani al Playhall ‘Massimo Pironi’ si svolgerà ‘ Campioni in Tour a Riccione ’, terza edizione del torneo nazionale di calcio a cinque giovanile a scopo benefico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
