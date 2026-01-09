Ghiaccio e cumuli di neve ’Slalom’ tra i marciapiedi Già spesi 100mila euro tra sale e pulizia strade

Dopo la nevicata dell’Epifania, la città affronta una difficile ripresa, con ghiaccio e cumuli di neve che ostacolano il traffico e la mobilità. Sono stati già spesi circa 100mila euro tra sale e interventi di pulizia per garantire sicurezza e ripristinare le condizioni normali. Le temperature rigide continuano a complicare le operazioni di sgombero, rendendo necessario un impegno costante per prevenire incidenti e migliorare la percorribilità delle strade.

Ritorno alla normalità difficile, per la città, dopo la nevicata del giorno dell'Epifania. Le temperature in picchiata (-7 gradi ieri mattina) non aiutano a sciogliere gli ammassi bianchi ai bordi delle vie né a evitare la pericolosa formazione di ghiaccio su strade e marciapiedi. E mentre le operazioni degli spargisale vanno avanti, assieme alle critiche sulla gestione dell'emergenza, in Municipio si fa già una prima conta di quanto costerà alle casse comunali il maltempo di questo inizio 2026. "In termini economici molto, perché una situazione così richiede uno sforzo importante – spiega il sindaco Marco Panieri –.

Giovedì 8 gennaio il mercato settimanale è annullato. Per domani sono previste temperature sotto lo 0 °C che potrebbero causare la formazione di ghiaccio sulle strade del centro storico, dove ancora sono presenti cumuli di neve. Raccomandiamo la massima - facebook.com facebook

