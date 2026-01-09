Germania palazzina esplode per fuga di gas | morta famiglia italiana

Un’esplosione per fuga di gas si è verificata ieri all’alba ad Albstadt, nel sud della Germania, provocando la morte di una famiglia italiana. L’incidente ha causato danni alla palazzina e ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle circostanze dell’incidente, che ha colpito una comunità italiana residente nella zona.

Un’esplosione causata da una fuga di gas si è verificata ieri all’alba ad Albstadt, nel sud della Germania. Una palazzina è stata completamente distrutta e la famiglia che vi si trovava al suo interno è morta. Si tratta di una coppia di 33 e 30 anni e del loro figlio di 6 anni. I tre sono stati identificati dal Comune di Castellammare del Golfo (Trapani), che in un post sui social ha scritto: “Il sindaco Giuseppe Fausto, a nome personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera città di Castellammare del Golfo, esprime profondo e sincero cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa di Francesco Liparoto, Nancy Giarraca e del loro bambino di sei anni, Bryan, vittime del crollo della loro abitazione avvenuto giovedì mattina ad Albstadt, in Germania, presumibilmente causato da una fuga di gas”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Germania, palazzina esplode per fuga di gas: morta famiglia italiana Leggi anche: Germania, palazzina esplode per una fuga di gas: sterminata una famiglia italiana Leggi anche: Germania, palazzina esplode per fuga di gas: morto marito, moglie e il figlio di 6 anni ad Albstadt Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Germania, palazzina esplode per una fuga di gas: sterminata una famiglia italiana - Germania, esplosione per fuga di gas: sterminata una famiglia italiana: morti un bimbo di sei anni e i genitori. msn.com

Germania, palazzina esplode per fuga di gas: morto marito, moglie e il figlio di 6 anni ad Albstadt - Una famiglia siciliana è morta ad Albstadt, in Germania, nel crollo della propria abitazione dopo un’esplosione causata da una probabile fuga di gas ... fanpage.it

Esplosione in Germania, famiglia siciliana muore nel crollo della casa ad Albstadt - La palazzina dove viveva la famiglia è andata completamente distrutta. rainews.it

Germania, palazzina esplode per fuga di gas: morta famiglia italiana

#Maltempo #Germania, la tempesta Elli provoca il caos in tutto il Paese tra scuole chiuse e trasporti interrotti - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.