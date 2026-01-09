Germania esplode una casa per una fuga di gas | morti padre madre e bimbo di 6 anni italiani

Una famiglia italiana di origine siciliana è deceduta ad Albstadt, in Germania, in seguito a un'esplosione dovuta a una fuga di gas. L’incidente ha coinvolto i genitori e il loro bambino di 6 anni. Le autorità stanno conducendo le indagini per ricostruire le cause dell’accaduto e assicurare eventuali responsabilità.

Una famiglia originaria della Sicilia ha perso la vita ad Albstadt, in Germania, in seguito al crollo di un’abitazione per una fuga di gas. Si tratta di Francesco Liparoto, della moglie Nancy Giarraca e del loro bimbo di sei anni, Bryan. Il primo a darne notizia è stato il sindaco di Castellammare del Golfo (Trapani), Giuseppe Fausto, che ha espresso «profondo e sincero cordoglio a nome personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera città». Il legame con Castellammare del Golfo. Francesco Liparoto si era trasferito in Germania circa dieci anni fa per lavorare in una ditta del settore del vetro, mentre il piccolo Bryan frequentava la scuola del paese. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Crolla una casa in Germania, tre morti: sono una coppia siciliana e il figlio di 6 anni. «Colpa di una fuga di gas» Leggi anche: Germania, palazzina esplode per una fuga di gas: sterminata una famiglia italiana Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Germania, palazzina esplode per una fuga di gas: sterminata una famiglia italiana - Germania, esplosione per fuga di gas: sterminata una famiglia italiana: morti un bimbo di sei anni e i genitori. msn.com

Esplosione in Germania, famiglia siciliana muore nel crollo della casa ad Albstadt - La palazzina dove viveva la famiglia è andata completamente distrutta. rainews.it

Esplosione per una fuga di gas in Germania, morti mamma, papà e figlio di 6 anni: la famiglia italiana è stata travolta dal crollo della casa - Una drammatica esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha provocato il crollo di un’abitazione ad Albstadt, in Germania, nelle prime ore di venerdì 9 gennaio 2025. ilgazzettino.it

Germania, esplosione per fuga di gas: muore una famiglia di Trapani. Tra le vittime bimbo di 6 anni x.com

#Emigrato di #CastellammaredelGolfo muore con tutta la sua famiglia in #Germania a causa dell’#esplosione della loro casa LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO - facebook.com facebook

