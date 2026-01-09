Geppy Gleijeses rende omaggio a Raffaele Viviani con Napoli nobilissima

Geppy Gleijeses rende omaggio a Raffaele Viviani con “Napoli nobilissima”, uno spettacolo che celebra l’opera e l’universo teatrale del celebre drammaturgo napoletano. In scena il 10 e 11 gennaio al Teatro Partenio di Avellino, lo spettacolo propone un’interpretazione fedele e rispettosa del patrimonio culturale e artistico di Viviani, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione e approfondimento sulla tradizione teatrale napoletana.

È un intenso tributo all’universo teatrale di Raffaele Viviani quello che Geppy Gleijeses porta in scena con Napoli nobilissima, in programma il 10 e 11 gennaio al Teatro Partenio di Avellino. Uno spettacolo che celebra uno dei massimi autori del teatro napoletano, capace – al pari di Eduardo De. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: “Il fu Mattia Pascal” a Lecce con Geppy Gleijeses per la regia di Marco Tullio Giordana Leggi anche: Oltre la musica: Napoli rende omaggio a Carlo Missaglia con il Premio e un volume commemorativo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Geppy Gleijeses rende omaggio a Raffaele Viviani con “Napoli nobilissima”; Guida agli show di inizio anno, tra teatro e musica; Cosa fare nel weekend dal 9 all'11 gennaio ad Avellino e in provincia. Geppi Gleijeses porta in scena al Partenio “Napoli nobilissima”, omaggio a Viviani - E' un omaggio all'universo di Viviani quello che consegna Geppy Gleijeses nel suo spettacolo Napoli nobilissima, in programma il 10 e 11 gennaio. corriereirpinia.it Il nostro weekend a teatro: NON POSSO NARRARE LA MIA VITA da Gli anni piccoli e altri testi di Enzo Moscato drammaturgia e regia di Roberto Andò al Mercadante. NAPOLI NOBILISSIMA due atti unici di Raffaele Viviani regia di Geppy Gleijeses al San Fer - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.