Genoa vs Cagliari ventesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Genoa e Cagliari si affrontano nella ventesima giornata della Serie A 2025/2026. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre, con i padroni di casa alla ricerca di punti per uscire dalle zone basse della classifica, mentre i sardi cercano di consolidare la loro posizione. Di seguito le probabili formazioni e le modalità di visione dell’incontro.
Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I rossoblu sgomitano per uscire dalle zone calde, mentre i sardi sono più stabili ma non del tutto tranquilli. Genoa vs Cagliari si giocherà lunedì 12 gennaio 2026 alle ore 18.30 presso lo stadio Marassi. GENOA VS CAGLIARI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoblu si presentano a questo appuntamento con qualche incertezza in più rispetto ad inizio stagione, ma la classifica parla chiaro. La squadra di De Rossi sono in zona pericolante, attualmente 17esimi con 16 punti, a più tre sulla zona retrocessione, e proprio in casa dovranno costruire la salvezza. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
