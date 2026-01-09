Genoa rigore alle stelle e Stanciu si scusa | Responsabilità mia

Nel match di Genoa, Stanciu ha riconosciuto la propria responsabilità per il rigore sbagliato, assumendosi anche la responsabilità della sconfitta. Con parole di scuse rivolte ai compagni e ai tifosi, ha evidenziato la propria presa di responsabilità, dimostrando maturità e rispetto nel contesto sportivo. Un gesto che testimonia l’importanza della consapevolezza e del rispetto nel calcio.

"Mi sono preso la responsabilità del rigore, ora mi assumo la responsabilità dei due punti persi. Chiedo scusa ai miei compagni e a tutti i tifosi del Genoa". Così Nicolae Stanciu ha scritto sul proprio profilo Instagram dopo aver calciato alle stelle il rigore dei possibili tre punti contro il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Il Milan si salva nel recupero: 1-1 col Genoa, Stanciu sbaglia il rigore al 99’ Leggi anche: Pavard si scusa con i nuovi tifosi: «Questo è stato per colpa mia e mi assumo tutta la responsabilità…» Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Genoa, rigore alle stelle e Stanciu si scusa: Responsabilità mia; Genoa, così fa male: Stanciu calcia alle stelle un rigore al 99', è 1-1 contro il Milan; De Rossi: Ho detto io a Stanciu di tirare il rigore. Ho visto un grande Genoa; Milan-Genoa 1-1, le pagelle: Leali (7,5) le para tutte, Colombo (7,5) gol dell'ex, Leao (6,5) sbuca dal nulla, Stanciu (4,5) alle stelle.... Genoa, rigore alle stelle e Stanciu si scusa: "Responsabilità mia" - Continua la maledizione di quest'anno: tre errori su quattro penalty calciati, il capitano della Romania fatica a imporsi e fallisce il goal da tre punti a San Siro ... genovatoday.it

Il Genoa fa tremare il Milan: allo scadere Stanciu manda alle stelle il rigore della vittoria - Rossoneri vicini al gol col colpo di testa di Gabbia deviato sulla traversa da Leali. primocanale.it

Pavlovic e la buca sul dischetto prima del rigore sbagliato dal Genoa: il retroscena dai social - Il difensore rossonero prima rovina il dischetto e poi, insieme a Tomori, corre ad esultare in faccia all'avversario: un video dal web lo "incastra" ... corrieredellosport.it

L'esperto Luca Marelli è chiaro sul penalty contro il Milan: "Non andava assegnato!" Un errore che pesa sulla gara. Scopri il perché! https://www.milannews24.com/milan-genoa-marelli-rigore-dazn-parole/ #MilanGenoa #Marelli #SerieA #Milan #VAR #P - facebook.com facebook

Come fa questo a non essere espulsione di Pavlovic e rigore per il Genoa Che ci sta a fare il Var #MilanGenoa x.com

