genoa pioggia di insulti su stanciu dopo aver sbagliato il rigore contro il milan corsport

Dopo l’errore di Nicolae Stanciu dal dischetto contro il Milan, sui social del Genoa sono emersi numerosi messaggi di insulti e offese, alcuni dei quali hanno assunto connotazioni razziste e minacce di morte. La vicenda evidenzia come anche un singolo episodio possa scatenare reazioni molto dure, suscitando preoccupazioni sulla gestione dei commenti online e sull’importanza di mantenere rispetto e civiltà nel calcio.

Errore dal dischetto di Nicolae Stanciu al 99? della sfida con il Milan. Tantissimi insulti razziali e perfino auguri di morte da parte di molti tifosi genoani hanno travolto i social del Genoa. Il club è stato costretto a rimuovere i commenti ai post ed oggi si è espresso con un comunicato ufficiale. Scrive il  Corriere dello Sport: “Una notte da dimenticare per Nicolae Stanciu, che ha avuto la responsabilità di calciare il rigore al 99? di Milan-Genoa per la possibile vittoria. Il centrocampista rumeno ha però calciato oltre la traversa, sprecando così una grandissima occasione. A rincuorarlo subito i suoi compagni di squadra, il tecnico De Rossi (“La scelta di Stanciu è stata mia, ha grande qualità”) e tanti tifosi rossoblù. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

