Genoa pioggia di insulti su Stanciu dopo aver sbagliato il rigore contro il Milan CorSport

Dopo l’errore di Nicolae Stanciu dal dischetto contro il Milan, sui social del Genoa sono emersi numerosi messaggi di insulti e offese, alcuni dei quali hanno assunto connotazioni razziste e minacce di morte. La vicenda evidenzia come anche un singolo episodio possa scatenare reazioni molto dure, suscitando preoccupazioni sulla gestione dei commenti online e sull’importanza di mantenere rispetto e civiltà nel calcio.

Errore dal dischetto di Nicolae Stanciu al 99? della sfida con il Milan. Tantissimi insulti razziali e perfino auguri di morte da parte di molti tifosi genoani hanno travolto i social del Genoa. Il club è stato costretto a rimuovere i commenti ai post ed oggi si è espresso con un comunicato ufficiale. Scrive il Corriere dello Sport: "Una notte da dimenticare per Nicolae Stanciu, che ha avuto la responsabilità di calciare il rigore al 99? di Milan-Genoa per la possibile vittoria. Il centrocampista rumeno ha però calciato oltre la traversa, sprecando così una grandissima occasione. A rincuorarlo subito i suoi compagni di squadra, il tecnico De Rossi ("La scelta di Stanciu è stata mia, ha grande qualità") e tanti tifosi rossoblù.

Un Milan-Genoa pieno di emozioni chiuso con Stanciu che tira un rigore in Austria. Ma difficilmente dimenticheremo mai il momento in cui Fofana ha deciso di regalare il gesto tecnico definitivo: La morte sul pallone. Sdraiato verso il nulla. Come Marat nella va - facebook.com facebook

