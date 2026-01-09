Genoa Colombo al termine del match | Esultare contro il Milan? Impossibile sono nato qua

Lorenzo Colombo, attaccante del Genoa, ha commentato al termine del match contro il Milan, disputato a San Siro, la sua reazione all’esultanza: “Esultare contro il Milan? Impossibile, sono nato qua.” Le sue parole riflettono un legame personale con il club milanese, evidenziando un sentimento di rispetto e appartenenza. La partita, valida per la 19ª giornata della Serie A 2025-2026, si è conclusa con un risultato che ha lasciato spazio a diverse interpretazioni.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.