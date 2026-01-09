Genitori responsabili per i reati dei figli il Tribunale condanna per carenze educative e liquida risarcimenti per 130mila euro alla vittima minorenne
Il Tribunale ha condannato i genitori per carenze educative, stabilendo una responsabilità civile nei confronti dei reati commessi dai figli. La sentenza prevede il pagamento di un risarcimento di 130.000 euro a favore di una vittima minorenne, sottolineando l’importanza della cura e dell’educazione nel rapporto genitori-figli. La responsabilità dei genitori, basata sulla “culpa in educando”, rappresenta un principio centrale nel diritto civile italiano in materia di responsabilità genitoriale.
La culpa in educando rappresenta uno degli istituti fondamentali del diritto civile italiano in materia di responsabilità genitoriale. L'articolo 2048 del codice civile stabilisce che i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori non emancipati per gli illeciti riconducibili a oggettiva carenza educativa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
