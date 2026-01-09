Genesio mystery play ritratto barocco di un commediante e martire al Teatro di Documenti
Il 14 gennaio al Teatro di Documenti andrà in scena “Genesio Mystery Play”, un ritratto barocco che rappresenta un commediante e martire. Lo spettacolo si ispira a “Lo fingido verdadero” di Lope De Vega, offrendo una rilettura fedele e sobria di un’opera classica. Un’occasione per approfondire un testo teatrale di grande valore storico e culturale in un contesto intimo e rispettoso.
In scena al Teatro di Documenti il 14 gennaio “Genesio Mystery Play”, ritratto barocco di un commediante e martire, tratto da “Lo fingido verdadero” di Lope De Vega.L’opera, regia di Luca Vonella, ambientata nel Seicento, ha per protagonisti cinque attori, buffi e miseri. I cinque arrivano alla. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Il mito di John Lennon rivive al Teatro Corso con la Magical Mystery Orchestra
Leggi anche: “Purgatorio” in scena al Teatro di Documenti di Roma: teatro, arte e verità nel memoir di Ilaria Palomba
“Genesio Mystery Play”; “Genesio Mystery Play” al Teatro di Documenti il 14 gennaio.
“Genesio Mystery Play” - “Genesio Mystery Play”, ritratto barocco di un commediante e martire, in scena al Teatro di Documenti il 14 gennaio alle 18. politicamentecorretto.com
Gialli Per Caso Cena con Delitto. SodoMaster · Mystery Game. Nei nostri spettacoli ci scappa sempre il morto... ma tutti si divertono da morire! Gioca supera le prove di squadra indaga scopri l'assassino! 320 8371633 - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.