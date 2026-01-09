Genesio mystery play ritratto barocco di un commediante e martire al Teatro di Documenti

Il 14 gennaio al Teatro di Documenti andrà in scena “Genesio Mystery Play”, un ritratto barocco che rappresenta un commediante e martire. Lo spettacolo si ispira a “Lo fingido verdadero” di Lope De Vega, offrendo una rilettura fedele e sobria di un’opera classica. Un’occasione per approfondire un testo teatrale di grande valore storico e culturale in un contesto intimo e rispettoso.

