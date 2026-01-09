Gelo e cani l’allarme dei veterinari | Attenzione al sale per strada può essere letale Ecco come proteggerli dalle temperature sotto zero anche in città
Con l’arrivo del gelo, anche i cani affrontano rischi legati alle basse temperature, spesso sottovalutati. Gli esperti veterinari avvertono sull’uso del sale stradale, che può essere pericoloso e tossico per gli animali. È importante conoscere le misure di protezione, anche in città, per garantire il benessere dei nostri amici a quattro zampe durante l’inverno, prevenendo eventuali incidenti o intossicazioni.
Il gelo non colpisce solo le persone. Con le temperature scese sotto lo zero in molte zone d’Italia, anche lontano dalla montagna, il freddo invernale diventa un fattore di rischio concreto per gli animali domestici, soprattutto per i cani portati a spasso nelle prime ore del mattino, nel tardo pomeriggio e di sera. Proprio i momenti in cui chi lavora riesce più facilmente a ritagliarsi il tempo per le uscite quotidiane. Non tutti i cani reagiscono allo stesso modo alle basse temperature. La resistenza al freddo dipende dal tipo di pelo, dalla presenza o meno di sottopelo, dalla taglia e dalla struttura fisica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
