Gelo e cani l’allarme dei veterinari | Attenzione al sale per strada può essere letale Ecco come proteggerli dalle temperature sotto zero anche in città

Da ilfattoquotidiano.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo del gelo, anche i cani affrontano rischi legati alle basse temperature, spesso sottovalutati. Gli esperti veterinari avvertono sull’uso del sale stradale, che può essere pericoloso e tossico per gli animali. È importante conoscere le misure di protezione, anche in città, per garantire il benessere dei nostri amici a quattro zampe durante l’inverno, prevenendo eventuali incidenti o intossicazioni.

Il gelo non colpisce solo le persone. Con le temperature scese sotto lo zero in molte zone d’Italia, anche lontano dalla montagna, il freddo invernale diventa un fattore di rischio concreto per gli animali domestici, soprattutto per i cani portati a spasso nelle prime ore del mattino, nel tardo pomeriggio e di sera. Proprio i momenti in cui chi lavora riesce più facilmente a ritagliarsi il tempo per le uscite quotidiane. Non tutti i cani reagiscono allo stesso modo alle basse temperature. La resistenza al freddo dipende dal tipo di pelo, dalla presenza o meno di sottopelo, dalla taglia e dalla struttura fisica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

gelo e cani l8217allarme dei veterinari attenzione al sale per strada pu242 essere letale ecco come proteggerli dalle temperature sotto zero anche in citt224

© Ilfattoquotidiano.it - Gelo e cani, l’allarme dei veterinari: “Attenzione al sale per strada, può essere letale”. Ecco come proteggerli dalle temperature sotto zero anche in città”

Leggi anche: Allarme virus letale, Europa sotto attacco! Non solo cani: “Attenti anche a questi animali”

Leggi anche: Roma al gelo, temperature sotto lo zero nella Capitale e tra i cittadini si fa strada il toto-neve

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

gelo cani l8217allarme veterinariGelo e cani, l’allarme dei veterinari: “Attenzione al sale per strada, può essere letale”. Ecco come proteggerli dalle temperature sotto zero anche in città” - Le basse temperature rappresentano un rischio per i nostri amici a quattro zampe: cappottini, stivaletti e attenzione al sale antigelo ... ilfattoquotidiano.it

gelo cani l8217allarme veterinariUscire col cane nei giorni del grande freddo: come proteggerlo dai malanni e dai veleni dei liquidi anti gelo - Le temperature in picchiata rendono necessari alcuni accorgimenti per evitare problemi ai nostri amici di casa. msn.com

gelo cani l8217allarme veterinariCane abbandonato al gelo sul Monte Avena vaga tra le piste. Gli sciatori lo vedono e chiamano i soccorsi: «Era terrorizzato» - Un cucciolone scuro, solo tra la neve, i boschi e le piste da sci del Monte Avena. ilgazzettino.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.