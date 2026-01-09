Gelicidio | quando la pioggia diventa un’insidia invisibile

Il gelicidio, fenomeno meteorologico insidioso, si verifica quando la pioggia ghiacciata si deposita su superfici fredde, creando strati sottili e scivolosi. In periodi di freddo intenso, questo fenomeno può rappresentare un pericolo silenzioso per la sicurezza stradale e quotidiana. Conoscere le caratteristiche del gelicidio è importante per prevenire rischi e adottare comportamenti adeguati durante le condizioni meteorologiche avverse.

In questi giorni di freddo intenso, l'Italia sta facendo i conti con uno dei fenomeni meteorologici più ingannevoli e rischiosi: il gelicidio. Sebbene il nome possa suonare insolito, descrive una situazione molto precisa, ovvero la pioggia che, pur cadendo in forma liquida, si trasforma istantaneamente in uno strato di vetro ghiacciato non appena tocca terra. A differenza della neve o della grandine, che sono visibili mentre cadono, il gelicidio è il risultato di un particolare incrocio di temperature. Tutto inizia quando i fiocchi di neve, attraversando uno strato di aria più calda in quota, si sciolgono diventando gocce d'acqua.

Gelicidio oggi a Bologna, che cos’è il fenomeno che trasforma le strade in ghiaccio - Come da allerta meteo il fenomeno naturale della pioggia che diventa ghiacciata quando cade a terra (a causa delle bassissime temperature) si è verificato in città e in provincia. msn.com

Pioggia ghiacciata e gelicidio: chiusa (e poi riaperta) la A32 Torino-Bardonecchia tra Avigliana e Chianocco. Allerta neve, codice giallo tra Salbertrand e Oulx. x.com

Pioggia, un po' di gelicidio a anche graupel in atto a Bologna ovest zona stadio alle ore 11:25 del 9/01. Video Michael Cariani - facebook.com facebook

