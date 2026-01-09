Gelicidio a Bologna pioggia ghiacciata e graupel | il video

A Bologna si è verificato un gelicidio, con pioggia ghiacciata e graupel, a seguito delle intense nevicate e delle temperature rigide degli ultimi giorni. Questo fenomeno atmosferico può creare condizioni pericolose sulla viabilità e per le persone. Nel video, Michael Cariani, Carlotta e Ilaria dalla pagina Facebook Emilia Romagna Meteo documentano la situazione, offrendo uno sguardo sulla realtà meteorologica di questa fase.

Il fenomeno rischioso per le persone dopo la neve e le temperature siberiane di questi giorni (video di Michael Cariani, Carlotta e Ilaria dalla pagina Facebook di Emilia Romagna Meteo). Gelicidio e venti di burrasca in Emilia-Romagna, le zone a rischio. Nuova allerta: le previsioni meteo; Meteo Emilia-Romagna: pioggia e neve nella notte, gelicidio nelle vallate; Nuova ondata di maltempo, allerta gialla in collina: Attenzione alla pioggia che gela; Gelo in Emilia Romagna, a Imola e nel Ravennate le minime hanno sfiorato i -13 gradi: la mappa dei paesi più freddi. Pioggia ghiacciata e gelicidio, disagi sulla A32 Torino-Bardonecchia - Chiuso per alcune ore il tratto in entrambe le direzioni tra Avigliana e Chianocco.

La pioggia tocca l'asfalto e diventa una lastra di ghiaccio: la Torino-Bardonecchia chiude temporaneamente per "gelicidio" - Le temperature particolarmente basse di oggi hanno dato origine al curioso fenomeno atmosferico che rende difficile e pericoloso l'uso dei mezzi sul manto stradale ... torinoggi.it

Gelicidio e venti di burrasca in Emilia-Romagna, le zone a rischio. Nuova allerta: le previsioni meteo - Venerdì 9 gennaio nuvole e precipitazioni interessano l’Appennino con possibili episodi di pioggia che congela, venti forti sui crinali e gelate diffuse rendono la viabilità insidiosa. msn.com

Segnalato gelicidio anche a Pieve Santo Stefano (AR). Probabilmente per chi si mette alla guida è il fenomeno più pericoloso. Al momento il gelicidio è segnalato sul versante toscano. Prestate attenzione! Matteo dopo Spiana Venturi #meteoforlicesena - facebook.com facebook

