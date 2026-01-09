Gelato rosa al gusto ‘pistacchio gay’ | è polemica a Catania
Pistacchio verde, cuore rosa: il gelato “gay” che divide Catania - Il gusto “pistacchio gay” di una gelateria di Catania ha generato interrogativi sul linguaggio nel food marketing e sul rischio di rafforzare stereotipi, soprattutto in luoghi frequentati da bambini e ... italiaatavola.net
Bar espone il gelato al gusto "pistacchio gay": le polemiche - Il gusto sarebbe giustificato dall'unione di due colori, verde e rosa: "Non c'è nulla di spiritoso", denuncia l'Arci. today.it
Lo hanno battezzato «pistacchio gay». Un gelato che, sotto l’usuale colore verde, nasconde un cuore rosa. È il gusto, con tanto di cartellino, apparso sul bancone di una gelateria di Catania, che in queste ore sta suscitando polemiche sul web. «Abbiamo unito - facebook.com facebook
