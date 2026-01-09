Gelate al Nord pericolo per i contatori dell’acqua | ecco come proteggerli

Le recenti gelate al Nord rappresentano un rischio per i contatori e le tubature dell’acqua. Per prevenire danni e interruzioni, è importante adottare alcune semplici misure di protezione. In questa guida, Uniacque fornisce consigli pratici e utili per preservare gli impianti idrici durante le basse temperature prolungate. Seguire queste indicazioni può contribuire a evitare problemi e costi aggiuntivi, garantendo il corretto funzionamento dell’impianto anche in condizioni di freddo intenso.

IL VADEMECUM. I consigli di Uniacque per proteggere tubature e contatori dell’acqua da prolungate temperature sotto lo zero. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

