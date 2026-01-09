Geal avanti con i lavori Sostituzione della rete idrica in via Don Minzoni a Sant’Anna
Geal prosegue i lavori di sostituzione della rete idrica in via Don Minzoni a Sant’Anna. L’intervento, iniziato a metà novembre, continua senza interruzioni, anche durante le festività, con alcune modifiche alle attività in base alle condizioni meteo. Si prevede che i lavori si concludano a marzo. La società ha confermato che tutte le ordinanze di chiusura e limitazione della viabilità sono ancora in vigore.
Geal, proseguono in via Don Minzoni, a Sant’Anna, i lavori di sostituzione della rete idrica. L’intervento iniziato a metà novembre scorso e mai interrotto nemmeno durante il periodo delle festività natalizie, seppur con una rimodulazione delle attività nelle giornate festive ed in funzione delle condizioni metereologiche, dovrebbero concludersi a marzo, come spiega la stessa Geal in una nota nella quale ribadisce che tutte le ordinanze di chiusura e limitazione della viabilità risultano regolarmente emesse ed in corso di validità. "L’intervento – si legge nella nota dell’azienda del servizio idrico – ha riguardato la sostituzione, ormai conclusa, di un tratto strategico di circa 300 metri della tubazione di distribuzione idrica vecchio e ammalorato, che negli ultimi anni era stato soggetto a continue rotture e guasti, con conseguenti disservizi per i residenti e costi di manutenzione straordinaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Estensione della rete fognaria e sostituzione della rete idrica, al via il maxi-intervento
Leggi anche: Rinnovo della rete idrica, c'è l'ok: in programma la sostituzione di un tubo di 100 metri
Geal, avanti con i lavori. Sostituzione della rete idrica in via Don Minzoni a Sant’Anna.
Geal, avanti con i lavori. Sostituzione della rete idrica in via Don Minzoni a Sant’Anna - L’intervento iniziato a novembre e mai interrottosi neanche durante le feste di Natale salvo nei giorni festivi e di forte maltempo, dovrebbe concludersi entro la fine di marzo. lanazione.it
Via Don Minzoni, cantiere Geal infinito. I residenti chiedono una conclusione celere - Serpeggia il malcontento tra i residenti di via Don Minzoni e dintorni, nel quartiere di Sant’Anna, per le condizioni del cantiere Geal che prevede sostituzioni di tubi. luccaindiretta.it
«Questo balzo in avanti non rappresenta un semplice colpo di fortuna meteorologico, ma corona una strategia agricola nazionale estremamente ambiziosa e lungimirante. » Negli ultimi anni, la Tunisia sta ridefinendo il panorama dell’olio d’oliva nel Mediterra - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.