Geal, avanti con i lavori. Sostituzione della rete idrica in via Don Minzoni a Sant’Anna.

Geal prosegue i lavori di sostituzione della rete idrica in via Don Minzoni a Sant’Anna. L’intervento, iniziato a metà novembre, continua senza interruzioni, anche durante le festività, con alcune modifiche alle attività in base alle condizioni meteo. Si prevede che i lavori si concludano a marzo. La società ha confermato che tutte le ordinanze di chiusura e limitazione della viabilità sono ancora in vigore.

Geal, proseguono in via Don Minzoni, a Sant’Anna, i lavori di sostituzione della rete idrica. L’intervento iniziato a metà novembre scorso e mai interrotto nemmeno durante il periodo delle festività natalizie, seppur con una rimodulazione delle attività nelle giornate festive ed in funzione delle condizioni metereologiche, dovrebbero concludersi a marzo, come spiega la stessa Geal in una nota nella quale ribadisce che tutte le ordinanze di chiusura e limitazione della viabilità risultano regolarmente emesse ed in corso di validità. "L’intervento – si legge nella nota dell’azienda del servizio idrico – ha riguardato la sostituzione, ormai conclusa, di un tratto strategico di circa 300 metri della tubazione di distribuzione idrica vecchio e ammalorato, che negli ultimi anni era stato soggetto a continue rotture e guasti, con conseguenti disservizi per i residenti e costi di manutenzione straordinaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

