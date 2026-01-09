Gazzetta dello Sport | Promosso l’arbitro di Napoli-Verona è caos serie A

L’arbitro di Napoli-Verona è stato promosso dalla Gazzetta dello Sport, mentre la partita stessa ha generato un certo caos nella Serie A. Questo episodio evidenzia come le valutazioni sulla direzione di gara possano differire dalle percezioni sul contesto complessivo del torneo. Analizzare le decisioni arbitrali e il loro impatto resta fondamentale per comprendere le dinamiche di questa stagione.

"> Una promozione e una bocciatura. È questo il bilancio tracciato dai vertici arbitrali dopo l’ultimo turno di campionato, con particolare attenzione agli episodi di Napoli-Verona e Lazio-Fiorentina. Come ricostruisce Matteo Dalla Vite sulla Gazzetta dello Sport, Gianluca Rocchi era presente al “Maradona” e ha promosso l’operato di Matteo Marchetti, mentre ha fermato Daniele Sozza dopo quanto accaduto all’Olimpico. Secondo la linea ufficiale della Can, sono state giudicate corrette sia la concessione del rigore al Verona per il fallo di mano di Buongiorno, arrivata dopo On Field Review, sia la decisione di annullare il gol di Hojlund per un tocco di braccio considerato immediatamente precedente alla rete. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

