Gasperini | i Friedkin il mercato e le condizioni di Angelino Cosa ha detto in conferenza

Gian Piero Gasperini ha commentato in conferenza stampa gli sviluppi della Roma, affrontando il rapporto con i Friedkin e il mercato attuale. Ha analizzato il rendimento del girone d’andata e fornito aggiornamenti sulle condizioni di Angelino, lasciando alcune questioni ancora aperte. Il tecnico ha sottolineato l’importanza di lavorare con equilibrio e attenzione, mantenendo un focus sulle sfide future della squadra.

Gian Piero Gasperini torna a parlare del rapporto con i Friedkin, promuove il girone d'andata della Roma e si sofferma sul mercato e sulla situazione dell'infermeria, lasciando un'incognita sulle condizioni di Angelino. Il tecnico dei giallorossi ha incontrato la stampa in conferenza alla vigilia della sfida di campionato contro il Sassuolo, sottolineando subito l'importanza della presenza dei Friedkin a Trigoria. "Con Friedkin spero contatti sempre più frequenti". "Il fatto che la proprietà sia qui è un grande segnale. Un segnale che la proprietà è presente e vuole prendere in mano la situazione.

