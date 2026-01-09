Gasperini | Ho mai parlato di Raspadori? No Stasera guardo Sky e Di Marzio che ne sanno più di me

Alla vigilia della partita contro il Sassuolo, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha partecipato alla conferenza stampa, rispondendo alle domande sulla squadra e sugli aspetti legati alla sfida. Durante l’incontro, ha chiarito di non aver mai parlato di Raspadori e ha sottolineato di seguire con attenzione le analisi di Sky e Di Marzio, che considerano più esperti in materia.

Alla vigilia del match contro il Sassuolo, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha tenuto la conferenza stampa. La conferenza di Gasperini. Sulla presenza della società a Roma e le tempistiche per l’arrivo di un primo acquisto? «Il fatto che la proprietà sia qui è un grande segnale. Un segnale che la proprietà è presente e vuole prendere in mano la situazione. Il fatto che rimanga anche per più settimane vuol dire che vuole certamente cercare di prendersi cura di questa squadra, non solo come ha fatto in passato, ma lo può fare direttamente con la propria presenza. Le altre cose sono quelle che sono state dette. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

