Garlasco possibili nuove verifiche su chi usò il pc di Stasi la sera prima del delitto per scoprire il movente

Le indagini sul delitto di Garlasco continuano con l’analisi dei computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Si valutano eventuali nuovi elementi che possano chiarire il movente dell’omicidio, incluso il possibile utilizzo del PC di Stasi la sera precedente. Le autorità stanno verificando se i dati digitali possano contribuire a fare luce sui motivi e sui dettagli della vicenda.

Garlasco, nuove rivelazioni shock riaccendono il caso: Stasi incastrato? Indizi inediti cambiano tutto - Nuovi indizi e testimoniZona Bianca rilancia elementi inediti sul delitto di Garlasco. assodigitale.it

Garlasco shock, confessione ribalta il caso: due nuovi testimoni demoliscono la ricostruzione ufficiale - Nuove rivelazioni sul caso GarlascoGarlasco torna al centro della cronaca con rivelazioni inedite emerse nell’ultima puntata di “Zona Bianca” su Rete ... assodigitale.it

Delitto di Garlasco: il Pc di Stasi, il Dna sui pedali e i possibili nuovi indagati | Segreti - Ep.22 In questa puntata di Segreti smontiamo uno dei miti più duri a morire sul delitto di Garlasco: il presunto movente legato al computer di Alberto Stasi. Le nuove analisi c x.com

Oggi l'incidente probatorio sui possibili nuovi sviluppi del delitto di Chiara Poggi a Garlasco (Pavia). Gli esperti si stanno confrontando soprattutto sul Dna maschile estrapolato dalle unghie della mano di Chiara Poggi che la Procura della Repubblica di Pavia r - facebook.com facebook

