Garlasco possibili nuove verifiche su chi usò il pc di Stasi la sera prima del delitto per scoprire il movente

Le indagini sul delitto di Garlasco continuano con l’analisi dei computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Si valutano eventuali nuovi elementi che possano chiarire il movente dell’omicidio, incluso il possibile utilizzo del PC di Stasi la sera precedente. Le autorità stanno verificando se i dati digitali possano contribuire a fare luce sui motivi e sui dettagli della vicenda.

Si cercano ancora elementi utili alle nuove indagini sul delitto di Garlasco nei pc di Chiara Poggi e di Alberto Stasi: potrebbe trovarsi qui il movente dell'omicidio? Reale: "Stiamo guardando sul pc di Chiara se ci sono nuovi elementi indicativi oppure quelli che possano confermare quanto già emerso". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

