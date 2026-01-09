garlasco la svolta sui capelli nella mano destra di chiara appartengono alla linea materna

A Garlasco, le indagini sul delitto di Chiara si avvicinano a una svolta importante. Nuove prove emerse indicano una possibile connessione con la linea materna, aprendo nuovi scenari nel caso. Questi sviluppi potrebbero cambiare significativamente l’orientamento delle indagini, portando a una maggiore chiarezza sulla vicenda. La vicenda si avvicina a un momento chiave, che potrebbe rivelare dettagli finora sconosciuti.

Tutto fa pensare che il delitto di Garlasco stia per arrivare a una svolta decisiva. Le nuove indagini sul caso hanno infatti portato alla rivelazione di tanti nuovi elementi che, se messi insieme, possono effettivamente riscrivere la vicenda. Fra i tanti reperti esaminati ci sono anche i capelli rinvenuti nella mano destra di Chiara Poggi. Per anni si è dato per scontato che quei capelli appartenessero alla vittima, ma in verità questa conclusione non è pienamente corretta. Ospite a Mattino Cinque, il genetista Matteo Fabbri ha voluto mettere in chiaro che quel reperto potrebbe non ricondurre esclusivamente a Chiara. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

