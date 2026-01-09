Garlasco la nuova impronta sconvolge tutto | Stasi ha detto la verità

Il caso Garlasco si aggiorna con una nuova traccia, rimasta finora sotto silenzio. Questa potrebbe modificare le conclusioni precedenti e confermare quanto dichiarato da Alberto Stasi. La scoperta apre nuove prospettive sulla vicenda, che si trova in una fase cruciale di approfondimento e verifica. Restano da valutare attentamente i risvolti di questa importante evoluzione nel procedimento.

Il caso Garlasco si trova in una fase di rapida evoluzione; una traccia insaguinata, rimasta trascurata fino ad oggi, potrebbe realmente cambiare tutta la storia conosciuta fino ad ora, dando ragione alle dichiarazioni di Alberto Stasi. La traccia, che per alcuni altro non è che l'impronta di una scarpa, potrebbe infatti essere stata lasciata dalle Lacoste indossate dall'allora fidanzato di Chiara Poggi. A mostrare la traccia è stato il giornalista d'inchiesta Luigi Grimaldi, che sul canale YouTube Bugalalla Crime ha mostrato il risultato dello studio che ha portato all'importante scoperta. In alcune foto d'epoca sono state individuate delle impronte nel sangue che presentano caratteristiche geometriche perfettamente sovrapponibili alla suola delle scarpe Lacoste consegnate da Alberto Stasi alle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Garlasco, la nuova impronta sconvolge tutto: "Stasi ha detto la verità" Leggi anche: Garlasco, spunta una nuova impronta: "Stasi ha detto la verità" Leggi anche: Garlasco, la nuova impronta dimostra che Stasi diceva la verità Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Garlasco, la nuova impronta dimostra che Stasi diceva la verità - Nuove rivelazioni a Mattino Cinque sul delitto di Garlasco: un’impronta compatibile con le scarpe di Stasi e dubbi sul Dna dei capelli ... panorama.it

Garlasco, dall'impronta della scarpa sulle scale ai vestiti insanguinati nel canale: un mistero lungo 18 anni - Cosa sappiamo sull'impronta della scarpa in cima alle scale emersa nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco ... virgilio.it

Garlasco, Federica Panicucci mostra l'impronta a V e le scarpe di Alberto Stasi: "Ha detto la verità" - Altro elemento sul delitto di Garlasco: l'impronta a V potrebbe essere compatibile con la suola delle scarpe di Alberto Stasi e da lui consegnate ... virgilio.it

Garlasco, nuova impronta di scarpa insanguinata - Vita in diretta 22/12/2025

Nuova bomba su Garlasco, spuntano due nuovi super testimoni: "Stasi incastrato" Due testimonianze dirette sembrano confermare il racconto di Muschitta: l'inviato De Giuseppe parla di un presunto "incastramento" di Stasi e del ritrovamento di Dna sui pedali - facebook.com facebook

Garlasco, nuova pista nell’inchiesta: impronta compatibile con traccia dell’assassino x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.