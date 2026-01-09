Garlasco la nuova impronta dimostra che Stasi diceva la verità

Il caso di Garlasco si arricchisce di nuovi elementi, sollevando ancora interrogativi. Secondo quanto riportato da Mattino Cinque, potrebbe esserci un’impronta di scarpa mai esaminata nella villetta di via Pascoli. Questa scoperta riaccende il dibattito sulla verità, dimostrando che le parole di Stasi avevano fondamento. Resta da capire quale peso avranno queste nuove prove nel corso delle indagini.

Il caso Garlasco continua a ribollire. L’ultima clamorosa indiscrezione arriva da Mattino Cinque e riguarda una presunta impronta di scarpa mai realmente analizzata nella villetta di via Pascoli. Si tratterebbe di una traccia «a V rovesciata» che, secondo quanto emerso in trasmissione, sarebbe compatibile con la suola delle scarpe Lacoste consegnate da Alberto Stasi il giorno dopo l’omicidio di Chiara Poggi. Fino a oggi, sulla scena del crimine erano state ufficialmente rilevate solo impronte insanguinate «a pallini», attribuite all’assassino. L’esistenza di una seconda impronta attribuibile a Stasi cambierebbe il quadro: significherebbe che Alberto potrebbe aver davvero camminato nella casa solo dopo il delitto, come d’altronde ha sempre raccontato. 🔗 Leggi su Panorama.it

Garlasco, perché non si può dire che l’impronta 33 appartiene all’assassino di Chiara Poggi; Chiara Poggi e la lite mai avvenuta, l'analisi del pc che dà ragione ad Alberto Stasi: la verità dei due esperti e quei 5 minuti della vittima sola in casa.

