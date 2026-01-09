Garlasco e il Dna un dato fragile non può diventare prova

A Garlasco, sul luogo del delitto è stato rinvenuto un profilo genetico completo. Tuttavia, un dato così fragile come il DNA non può essere considerato prova definitiva, soprattutto quando non corrisponde a quello di Andrea Sempio. La presenza di un profilo genetico richiede un’analisi accurata e una valutazione attenta nel contesto delle indagini, per evitare errori o interpretazioni affrettate.

C’è un profilo genetico completo sulla scena del delitto di Garlasco. E non è quello di Andrea Sempio. Un dato che, da solo, dovrebbe imporre cautela e che invece continua a essere minimizzato, quando non rimosso del tutto dal racconto pubblico. Scene, anatomia di un crimine Pt.48 Perché se è vero che l’aplotipo Y rinvenuto sui margini ungueali di Chiara Poggi non è identificativo di un singolo soggetto – ma soltanto di una linea maschile, astrattamente compatibile anche con Sempio – è altrettanto vero che sulla cannuccia dell’Estathé, trovata nella spazzatura della vittima, è stato individuato un profilo genetico completo, appartenente ad Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

