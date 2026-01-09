gambini niente lesione in forse per giulianova

Gli esami medici di Nicola Gambini hanno escluso qualsiasi lesione, confermando la sua condizione stabile. Lo comunica ufficialmente lo staff medico della Vigor, rassicurando tifosi e società. La situazione resta sotto controllo e si attendono aggiornamenti sul suo stato di salute, mentre il club si prepara alle prossime sfide con serenità.

Esami negativi, nessuna lesione per Nicola Gambini. Lo fa sapere lo staff medico della Vigor e tutto il mondo rossoblu può tirare un bel sospiro di sollievo. Il centrocampista di Fano era uscito anzitempo, durante il derby di domenica scorsa contro la Maceratese, a causa di un forte dolore al flessore. Tutti, in primis mister Aldo Clementi, sono apparsi piuttosto preoccupati visto che Gambini non è certo un giocatore che si tira indietro, anzi sa gestirsi molto bene e sa stringere i denti anche nelle difficoltà. Tutti con il fiato sospeso, almeno fino a ieri, quando gli esami hanno scongiurato preoccupanti lesioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

