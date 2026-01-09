GaE le novità 2026 | si può inserire titolo Indire operazioni annuali previste tra il 15 giugno e il 2 luglio

Le novità per le GaE nel 2026 riguardano la possibilità di inserire il titolo Indire e le operazioni annuali previste tra il 15 giugno e il 2 luglio. La domanda di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento sarà aperta fino alle 23.59 del 22 gennaio 2026. È importante rispettare le scadenze e seguire le istruzioni ufficiali per garantire la corretta presentazione delle richieste.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.