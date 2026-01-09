Futuridea su L’Espresso Beatrice Fucci | Richiamo alla politica strategie differenziate contro lo spopolamento

L’Espresso dedica un approfondimento a Futuridea, con un’intervista a Beatrice Fucci, sul tema dello spopolamento in Italia. L’articolo di Antonio Fico analizza le cause e le strategie politiche adottate per contrastare questa emergenza, con particolare attenzione al Sud e alle aree interne. Un invito a riflettere sulle sfide demografiche del Paese e sulle possibili soluzioni per favorire un diverso equilibrio territoriale.

Tempo di lettura: 3 minuti Nel numero de L'Espresso in edicola questa settimana, un ampio articolo a firma di Antonio Fico accende i riflettori su una delle emergenze più gravi e ancora sottovalutate del Paese: lo svuotamento demografico dell'Italia, con un'attenzione particolare al Sud e alle aree interne. I dati restituiscono un quadro allarmante. Nel solo biennio 2023–2024 oltre 270.000 persone hanno lasciato il Paese, con un impatto demografico paragonabile a quello degli anni Settanta. Se si escludono Lombardia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Lazio, tutte le altre regioni registrano una perdita di popolazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Futuridea su L'Espresso, Beatrice Fucci: "Richiamo alla politica, strategie differenziate contro lo spopolamento"

