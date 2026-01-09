Furto sacrilego il vescovo Vaccari | Duomo chiuso? Sconfitta per tutti

Il furto sacrilego ai danni del Duomo di Carrara ha portato alla chiusura temporanea della chiesa, suscitando reazioni e preoccupazioni nella comunità. Il vescovo Vaccari ha commentato l’accaduto sottolineando come questo gesto rappresenti una perdita per tutti. La piazza, solitamente animata, appare ora silenziosa, mentre un messaggio di scuse e di speranza accompagna il mazzo di rose bianche lasciato davanti all’ingresso.

Carrara, 9 gennaio 2026 – Il campanile suona il mezzogiorno. La piazza è quasi deserta. Sulla porta del Duomo un cartello di scuse perché non si può entrare e un mazzo di rose bianche con un biglietto: "Perdonali Signore perché non sanno quello che fanno". Chissà chi l'ha lasciato. Don Piero Albanesi mi chiede di restare fuori dal portone. Per commentare i furti subiti dalla chiesa esce lui. Ma viene subito 'rapito' da una delegazione di anarchici venuti dal circolo Germinal dall'altro lato della piazza a portargli solidarietà: "Veniamo in nome della legge italiana" scherza uno dei tre, Silvano, il responsabile del circolo.

