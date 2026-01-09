Un giovane di 21 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Catania, nel quartiere Borgo, per aver tentato di sottrarre capi d’abbigliamento da un negozio senza pagarli. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato il furto, confermando l’attenzione delle autorità sulla sicurezza nel quartiere.

Tentativo di "shopping gratuito" nel quartiere Borgo. Non è andato a buon fine il tentativo di rubare capi d'abbigliamento senza pagarli messo in atto da un 21enne di origini straniere all'interno di un negozio del quartiere Borgo, a Catania. Il giovane è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di furto aggravato. La scelta dei vestiti e l'ingresso nel camerino. Nel primo pomeriggio, il 21enne è entrato nell'attività commerciale e si è diretto nel reparto uomo, selezionando diversi indumenti dagli scaffali. Successivamente si è recato nel camerino di prova, dove avrebbe manomesso e rimosso le placche antitaccheggio applicate ai capi.

© Dayitalianews.com - Furto in un negozio al Borgo, 21enne arrestato dai Carabinieri a Catania

