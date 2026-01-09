Furto all’alba | spaccata in un locale del centro per appena 20 euro e due bottiglie di liquore

Questa mattina a Lecce si è verificato un furto con spaccata in un locale del centro. L’episodio, avvenuto alle prime luci dell’alba, ha portato via poche bottiglie di liquore e circa 20 euro, causando principalmente danni alla struttura. Un episodio di microcriminalità che evidenzia come, anche in circostanze minori, sia importante mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza delle attività commerciali.

Furto all’alba in palestra a Roma: 700 euro dagli spogliatoi e fuga finita male sulla Collatina - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.