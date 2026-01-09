Furto all’alba | spaccata in un locale del centro per appena 20 euro e due bottiglie di liquore
Questa mattina a Lecce si è verificato un furto con spaccata in un locale del centro. L’episodio, avvenuto alle prime luci dell’alba, ha portato via poche bottiglie di liquore e circa 20 euro, causando principalmente danni alla struttura. Un episodio di microcriminalità che evidenzia come, anche in circostanze minori, sia importante mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza delle attività commerciali.
LECCE – Un colpo rapido, fragoroso, ma dal bottino decisamente magro. È quanto accaduto questa mattina, intorno alle 5, ai danni di un esercizio commerciale colpito da un episodio di microcriminalità che ha lasciato dietro di sé più danni alla struttura che perdite reali in cassa. Si tratta del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Firenze: furto con spaccata di notte in una farmacia del centro, portati via 200 euro
Leggi anche: Firenze: furto con spaccata nella notte in boutique del centro. Rubato computer
Furto all’alba: spaccata in un locale del centro per appena 20 euro e due bottiglie di liquore - Molto fragore e maggiori i danni provocati al locale, il Bar Rocky di via Duca degli Abruzzi, a Lecce, del bottino effettivo. lecceprima.it
Furto all’alba in palestra a Roma: 700 euro dagli spogliatoi e fuga finita male sulla Collatina - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.