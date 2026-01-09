Furto ad Aversa colpita la Parafarmacia Savarese in viale Kennedy

Nella notte del 7 gennaio, intorno alle 3, la Parafarmacia Savarese di viale Kennedy ad Aversa è stata oggetto di un furto. L’attività, aperta da circa un mese, è stata colpita da ignoti che hanno tentato di entrare nell’esercizio. L’accaduto è stato segnalato alle autorità, al momento in corso le indagini per identificare i responsabili.

Colpo ai danni della Parafarmacia Savarese, situata in viale Kennedy ad Aversa. Il furto è avvenuto intorno alle 3 del mattino del 7 gennaio, quando ignoti hanno preso di mira la nuova attività commerciale aperta da appena un mese. Secondo una prima ricostruzione, i ladri hanno agito con estrema rapidità e decisione, utilizzando un flex . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Furto ad Aversa, colpita la Parafarmacia Savarese in viale Kennedy Leggi anche: Traversetolo, furto di prodotti cosmetici in parafarmacia: denunciati due giovani Leggi anche: Esplode una bomba in viale Kennedy: torna la paura a Latina La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Furto ad Aversa, lo sfogo della parafarmacista: “Invece di andare a lavorare rompono le p***le” - Nella notte tra il 6 e il 7 gennaio una banda di malviventi ha assaltato la parafarmacia Savarese ad Aversa. internapoli.it

“Segnalo questo video perché racconta una storia che purtroppo conosciamo fin troppo bene. L’altra notte una parafarmacia di #Aversa è stata devastata per un furto. La titolare parla con rabbia e sconforto. Non urla, ma si sente tutta la stanchezza di chi lavor - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.