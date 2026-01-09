Furto ad Aversa colpita la Parafarmacia Savarese in viale Kennedy

Colpo ai danni della Parafarmacia Savarese, situata in viale Kennedy ad Aversa. Il furto è avvenuto intorno alle 3 del mattino del 7 gennaio, quando ignoti hanno preso di mira la nuova attività commerciale aperta da appena un mese. Secondo una prima ricostruzione, i ladri hanno agito con estrema rapidità e decisione, utilizzando un flex . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

