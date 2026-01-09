Furti negli hotel imputato per venti episodi

Un uomo di 40 anni è stato imputato per circa venti episodi di furto, indebito utilizzo di carte di credito e resistenza a pubblico ufficiale, commessi in hotel, bar e ristoranti lungo la riviera. L’imputato, assistito dagli avvocati Giancarlo Tunno e Luca Campana, avrebbe sottratto carte e bancomat da utilizzare per acquisti illeciti. La vicenda si è svolta presso il tribunale di Rimini, dove sono state contestate diverse accuse.

Le imputazioni vanno dal furto all'indebito utilizzo di carte di credito, fino alla resistenza a pubblico ufficiale per un complessivo di circa venti episodi che sarebbero stati perpetrati in alberghi o bar e ristoranti della riviera dove l'imputato, un italiano di 40 anni difeso dall'avvocato Giancarlo Tunno – sostituito ieri in tribunale a Rimini dal legale Luca Campana –, avrebbe appunto rubato o preso carte e bancomat poi riutilizzati per fare acquisti. Il procedimento, arrivato in aula davanti al giudice monocratico, ieri ha visto una nuova udienza con l'ascolto di dieci testimoni. Alcuni dei quali hanno confermato il riconoscimento dell'imputato individuandolo come il presunto autore dei colpi, così come sarebbe stato videoripreso in alcuni degli episodi contestati.

