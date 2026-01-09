Fuori i prigionieri inviti all’opposizione | così Delcy ci prova

Il governo venezuelano risponde alle accuse degli Stati Uniti, cercando di presentare una comunicazione più conciliativa. In un contesto di tensioni politiche e diplomatiche, le dichiarazioni di Delcy Rodríguez puntano a incoraggiare l’opposizione e a promuovere un dialogo, evidenziando l’intento di trovare soluzioni condivise. Questa strategia si inserisce in un quadro complesso di negoziati e tensioni internazionali, con l’obiettivo di ridurre le tensioni e favorire un confronto costruttivo.

Alla versione trasmessa dagli Usa secondo cui non si muove foglia che Trump non voglia, il governo venezuelano risponde cercando di offrire una lettura almeno un po' più digeribile, e . il manifesto.

