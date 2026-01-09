Füllkrug-Ostigard e Ellertsson-Athekame il Milan protesta per due rigori non dati | perché corretto non assegnarli

Da fanpage.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan ha sollevato dubbi riguardo a due decisioni arbitrali durante la partita contro il Genoa, in particolare per i rigori non assegnati ai contatti tra Füllkrug e Ostigard e tra Ellertsson e Athekame. Analizzando le situazioni, si evidenzia come le decisioni dell’arbitro siano state coerenti con le regole, giustificando così il mancato assegnamento dei penalty.

Il Milan protesta per due rigori non dati contro il Genoa: perché è corretto non assegnare il penalty per i contatti Füllkrug-Ostigard e Ellertsson-Athekame. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Fullkrug opzione per il Milan: può essere un’occasione. Ecco perché

Leggi anche: Milan, l’attaccante sarà Füllkrug: non è il 9 dei sogni, ma l’unica scelta possibile perché …

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

f252llkrug ostigard ellertsson athekameFüllkrug-Ostigard e Ellertsson-Athekame, il Milan protesta per due rigori non dati: perché corretto non assegnarli - Il Milan protesta per due rigori non dati contro il Genoa: perché è corretto non assegnare il penalty per i contatti Füllkrug- fanpage.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.