Füllkrug-Ostigard e Ellertsson-Athekame il Milan protesta per due rigori non dati | perché corretto non assegnarli

Il Milan ha sollevato dubbi riguardo a due decisioni arbitrali durante la partita contro il Genoa, in particolare per i rigori non assegnati ai contatti tra Füllkrug e Ostigard e tra Ellertsson e Athekame. Analizzando le situazioni, si evidenzia come le decisioni dell’arbitro siano state coerenti con le regole, giustificando così il mancato assegnamento dei penalty.

