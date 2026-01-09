Frosinone-Catanzaro le probabili formazioni

Frosinone e Catanzaro si preparano a affrontarsi nell’ultima giornata del girone d’andata della Serie B 2025-2026. Si tratta della prima partita del nuovo anno, con il Frosinone che cerca di consolidare la propria posizione contro una delle squadre più in forma del momento. Ecco le probabili formazioni per questa sfida che si svolgerà allo Stirpe, offrendo un importante momento di valutazione per entrambe le compagini.

Prima gara del nuovo anno e ultimo atto del girone d’andata del campionato di Serie B 2025-2026. Il Frosinone è atteso da un banco di prova tutt’altro che semplice: allo Stirpe arriva il Catanzaro, una delle squadre più in forma del momento.I giallazzurri, reduci dal buon pareggio ottenuto sul. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Leggi anche: Frosinone vs Catanzaro, ventesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Frosinone vs Catanzaro, diciannovesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Torino-Udinese: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Sassuolo-Parma: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Lecce-Roma: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Cremonese-Cagliari: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

Pronostico Frosinone vs Catanzaro – 10 Gennaio 2026 - Catanzaro di Serie B si profila come una sfida dal peso rilevante per le ambizioni di entrambe le squadre. news-sports.it