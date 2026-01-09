Frosinone-Catanzaro le probabili formazioni
Frosinone e Catanzaro si affrontano nell’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie B 2025-2026. Si tratta di una sfida importante, che mette alla prova le ambizioni di entrambe le squadre. Il match, in programma allo Stirpe, rappresenta un’occasione per valutare lo stato di forma delle formazioni e avvicinarsi alla seconda parte della stagione con ulteriori motivazioni.
Prima gara del nuovo anno e ultimo atto del girone d'andata del campionato di Serie B 2025-2026. Il Frosinone è atteso da un banco di prova tutt'altro che semplice: allo Stirpe arriva il Catanzaro, una delle squadre più in forma del momento.I giallazzurri, reduci dal buon pareggio ottenuto sul.
I convocati di mister Aquilani per la trasferta di Frosinone. Ancora assenti Pompetti e Di Francesco. #CèsoloilCatanzaro - facebook.com facebook
Il prossimo match contro il Catanzaro vedrà il ritorno di Banca Popolare del Frusinate sulla maglia gialla del Frosinone Calcio. Un abbinamento iconico che mancava dalla stagione 2021/2022. Storia, passione e identità. x.com
