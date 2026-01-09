Frontiere In-Di-Visibili | Fiorenza Calogero Ziad Trabelsi e Gabriele Coen in concerto

Il Teatro Karol si trasforma in un crocevia di suoni, storie e identità con Frontiere In-Di-Visibili, uno spettacolo che invita il pubblico a un viaggio profondo tra Sud Italia e Nord Africa. Sabato 24 gennaio alle ore 20.30 il Teatro Karol di via Allende 4, a Castellammare di Stabia si trasforma in un crocevia di

frontiere in di visibili fiorenza calogero ziad trabelsi e gabriele coen in concerto

© 2anews.it - Frontiere In-Di-Visibili: Fiorenza Calogero, Ziad Trabelsi e Gabriele Coen in concerto

