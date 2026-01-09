Frontale tra auto e mezzo pesante grave un 65enne

Da ilpiacenza.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio del 9 gennaio, si è verificato un grave incidente stradale: un'auto condotta da un uomo di 65 anni si è scontrata frontalmente con un autotreno che trasportava mangime animale. L'incidente ha causato conseguenze serie per il conducente dell’auto, attualmente in condizioni critiche. Le autorità stanno ancora accertando le cause dello scontro e intervenendo sul luogo per i rilievi necessari.

È grave l’uomo di 65 anni al volante dell’auto che si è scontrata frontalmente, nel pomeriggio del 9 gennaio, contro un autotreno che trasportava mangime animale. L’incidente si è verificato a Castelvetro, lungo la strada statale 10 Padana inferiore. Secondo una prima ricostruzione, l’auto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

Leggi anche: Scontro frontale tra due auto: quattro feriti, gravissima una 65enne

Leggi anche: Schianto tra un'auto e un mezzo pesante: ferito 42enne

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

; Pauroso frontale tra un'auto e un mezzo pesante sulla strada statale: una donna elitrasportata in ospedale, disagi alla viabilità; Scontro frontale sulla SS 51 a Longarone, ferita una donna; Incidente frontale tra tir e auto lungo la strada statale 51: conducente della macchina incastrata tra le lamiere.

frontale auto mezzo pesantePauroso frontale tra un'auto e un mezzo pesante sulla strada statale: una donna elitrasportata in ospedale, disagi alla viabilità - Brutto incidente sulla Ss51 dell'Alemagna nella mattinata di oggi, lunedì 5 gennaio: intorno alle 10. ildolomiti.it

frontale auto mezzo pesanteFrontale tra un’auto e un tir: conducente intrappolata tra le lamiere del veicolo - Incidente sulla Statale 51 a Longarone: scontro frontale tra mezzo pesante e auto, intervengono i Vigili del Fuoco. nordest24.it

frontale auto mezzo pesanteIncidente frontale tra tir e auto lungo la strada statale 51: conducente della macchina incastrata tra le lamiere - Incidente frontale tra un mezzo pesante e un'auto lungo la strada statale 51, a Longarone, in provincia di Belluno. msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.