Frontale tra auto e mezzo pesante grave un 65enne

Nel pomeriggio del 9 gennaio, si è verificato un grave incidente stradale: un'auto condotta da un uomo di 65 anni si è scontrata frontalmente con un autotreno che trasportava mangime animale. L'incidente ha causato conseguenze serie per il conducente dell’auto, attualmente in condizioni critiche. Le autorità stanno ancora accertando le cause dello scontro e intervenendo sul luogo per i rilievi necessari.

È grave l'uomo di 65 anni al volante dell'auto che si è scontrata frontalmente, nel pomeriggio del 9 gennaio, contro un autotreno che trasportava mangime animale. L'incidente si è verificato a Castelvetro, lungo la strada statale 10 Padana inferiore. Secondo una prima ricostruzione, l'auto.

