Frontale con un autotreno sulla Padana Inferiore | 65enne grave trasferito d’urgenza a Parma

Giovedì 9 gennaio, sulla strada statale 10 Padana Inferiore a Castelvetro, si è verificato un grave incidente tra un'auto e un autotreno. Un uomo di 65 anni è rimasto ferito in modo grave e trasportato urgentemente a Parma. L'incidente ha suscitato attenzione sulla sicurezza stradale nell’area, richiamando l’attenzione sulle precauzioni necessarie per prevenire simili eventi.

Parma torna al centro dell'emergenza sanitaria dopo un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di giovedì 9 gennaio lungo la strada statale 10 Padana Inferiore, nel territorio di Castelvetro. Un uomo di 65 anni si trova in condizioni gravissime dopo essersi scontrato frontalmente con un.

