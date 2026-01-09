Frignano la minoranza denuncia su pzza Mazzini | Un errore progettuale pagato a prezzo d’oro

I consiglieri comunali di minoranza di Frignano esprimono preoccupazione riguardo alla recente determinazione del Settore Tecnico relativa a piazza Mazzini, definendola un errore progettuale che sta comportando costi elevati. In questa nota, analizzano i dettagli e le implicazioni di questa decisione, evidenziando le criticità e chiedendo maggiore attenzione nella gestione delle opere pubbliche.

I consiglieri comunali di minoranza Aldo Simonelli, Lisa Vargas, Vincenzo Mastroianni e Giovanna Alidorante intervengono duramente sulla recente Determina del Settore Tecnico (n. 5 dell'08-01-2026), che ha stravolto il progetto di messa in sicurezza idrogeologica tra Via Tessitore e Piazza Mazzini. "Quanto vale la sicurezza della nostra piazza? A Frignano sembra valere un progetto mutilato, giustificato da una 'sorpresa' che sa di beffa", dichiarano i consiglieri di opposizione. Con l'ultimo provvedimento, l'Amministrazione ha ufficializzato la cancellazione della vasca di raccolta (laminazione) prevista originariamente.

