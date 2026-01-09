Il match tra Friburgo e Amburgo si disputa sabato 10 gennaio 2026 alle 15:30. Si tratta dell'esordio stagionale per entrambe le squadre, con il Friburgo che torna in campo sotto la guida di Schuester e l'Amburgo alla sua prima presenza nel massimo campionato. In questa occasione si analizzano formazioni, quote e pronostici, offrendo una panoramica obiettiva sull’incontro.

Torna in campo il Friburgo di Schuester in questo 2026 e l'esordio annuale è in casa contro il neopromosso Amburgo. I Breisgau Brazilianer hanno mostrato segnali incoraggianti nell'ultimo periodo risalendo la china, anche se la classifica li vede ancora distanti dalle posizioni europee. In Europa League il cammino è decisamente migliore, e la sosta permetterà di focalizzare le energie sul campionato. I Rothoesen hanno .

© Infobetting.com - Friburgo-Amburgo (sabato 10 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

