Fregato dal temporale ad Aci Sant’Antonio 55enne arrestato con cocaina

Durante un controllo stradale sotto la pioggia tra Aci Sant’Antonio e Catania, un uomo di 55 anni è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione di cocaina. Il temporale ha contribuito a svelare l’attività illecita del pregiudicato, che è stato successivamente denunciato. L’intervento rientra nelle operazioni di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controllo stradale sotto la pioggia tra Aci Sant’Antonio e Catania. Un temporale improvviso ha tradito un pregiudicato catanese di 55 anni, arrestato dai Carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dalla Sezione Radiomobile della Compagnia di Acireale, con il supporto del Comando Provinciale di Catania. La guida spericolata e l’alt ignorato. Intorno alle 15.00, una pattuglia della Radiomobile ha notato una Citroen C3 procedere in modo pericoloso lungo via Matteotti, nel territorio di Aci Sant’Antonio, nonostante la pioggia battente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Fregato dal temporale ad Aci Sant’Antonio, 55enne arrestato con cocaina Leggi anche: Autorizzazioni scadute e irregolarità ambientali, sequestrato autolavaggio ad Aci Sant'Antonio Leggi anche: Dopo quarant'anni arrivano i fondi per riqualificare via Mazzini ad Aci Sant'Antonio La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Gatto fregato!!! - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.