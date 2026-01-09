Freddo oltre 400 senza fissa dimora morti nel 2025
Nel 2025, il freddo ha contribuito alla morte di oltre 400 persone senza fissa dimora, secondo il rapporto della Federazione italiana organismi per le persone senza dimora. Questo dato evidenzia la vulnerabilità di chi vive in strada durante le ondate di gelo e sottolinea l’importanza di interventi mirati per prevenire tragedie di questo genere.
Il freddo è una delle cause che spesso provoca la morte dei senza fissa dimora, come emerge dal report della Federazione italiana organismi per le persone senza dimora. Servizio di Elena Seno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
