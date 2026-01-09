Freddo gelo e asfalto scivoloso | chiusa temporaneamente l' autostrada A32 Torino-Bardonecchia
A causa delle condizioni meteorologiche avverse, l'autostrada A32 Torino-Bardonecchia è stata temporaneamente chiusa oggi, 9 gennaio, dalle 5, tra gli svincoli di Avigliana e Chianocco. La chiusura si è resa necessaria per motivi di sicurezza a causa di ghiaccio e neve, che hanno reso la carreggiata scivolosa e pericolosa. Si consiglia di seguire le indicazioni delle autorità e di pianificare eventuali percorsi alternativi.
Grandi disagi nella mattinata di oggi, 9 gennaio, lungo la autostrada A32 Torino-Bardonecchia. Dalle 5, la carreggiata è chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Avigliana e di Chianocco. Le ragioni della chiusura Secondo le prime informazioni disponibili, il maltempo e le. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
