Freddo gelo e asfalto scivoloso | chiusa temporaneamente l' autostrada A32 Torino-Bardonecchia

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, l'autostrada A32 Torino-Bardonecchia è stata temporaneamente chiusa oggi, 9 gennaio, dalle 5, tra gli svincoli di Avigliana e Chianocco. La chiusura si è resa necessaria per motivi di sicurezza a causa di ghiaccio e neve, che hanno reso la carreggiata scivolosa e pericolosa. Si consiglia di seguire le indicazioni delle autorità e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

