franco battiato il lungo viaggio il biopic in arrivo al cinema il trailer

Arriva nelle sale cinematografiche per tre giorni Franco Battiato Il lungo viaggio, attiva la prevendita per vedere il biopic. Arriva nelle sale cinematografiche solo il 2, 3 e 4 febbraio come evento speciale per Nexo Studios Franco Battiato Il lungo viaggio, il biopic diretto da Renato De Maria e scritto da Monica Rametta, uno sguardo avvincente sulla vita e sulle passioni di uno dei più grandi artisti della musica italiana. Da oggi, 9 gennaio, sono aperte le prevendite. Un primo elenco delle sale cinematografiche è disponibile. Coprodotto da Rai Fiction – Casta Diva Pictures, la pellicola segue il percorso del giovane Battiato, interpretato da uno straordinario Dario Aita, dalla Sicilia al suo arrivo a Milano negli anni Settanta, esplorando i momenti cruciali del cammino verso il successo e accompagnandolo fino al ritorno nell’amata terra d’origine. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

