di Nives Concolino Con Baby Reindeer, La piccola Renna, del regista Francesco Frangipane, domenica Francesco Mandelli aprirà la stagione teatrale 2026 di Riccione. Il sipario si alzerà alle 21 nell’inedita cornice della discoteca Cocoricò, che ospiterà anche lo spettacolo conclusivo della rassegna a cura di Riccione Teatro. In scena un potentissimo monologo scritto dal talentuoso comico scozzese Richard Gadd per la prima volta tradotto e messo in scena in Italia con l’Argot Produzioni, Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito, NidodiragnoCmc produzioni. Lo stesso Mandelli dà un anticipo della serata e annuncia intanto il suo nuovo film in uscita il 26 marzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Francesco Mandelli alza il sipario del Cocoricò: "Il teatro è la mia vita"

