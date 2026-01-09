Francesca Marini in concerto al Teatro CortéSe con Il mio canto libero
Domenica 11 gennaio 2026, alle ore 18.00, il Teatro CortéSe dei Colli Aminei prosegue con coerenza e sensibilità il percorso della VII Stagione Teatrale, accogliendo sul palcoscenico la voce e l’anima di Francesca Marini. Attrice e cantante di rara intensità, Marini è protagonista di “Il mio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Domenica 11 Gennaio , ore 18:00 7^Stagione Teatrale 2025-2026 Direzione Artistica Anna Sciotti con "Ente A.R.T.I. Teatro e Musica APS" Consulenza Artistica e Ufficio Stampa GIUSEPPE GIORGIO presenta FRANCESCA MARINI in "IL MIO CANTO LIBERO" - facebook.com facebook
