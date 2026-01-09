Francesca Ferlaino | la fisica italiana nominata scienziata dell’anno

Francesca Ferlaino, fisica italiana, è stata recentemente riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale come “Scienziata dell’anno”. La sua ricerca nel campo della fisica quantistica ha contribuito a approfondire la comprensione di fenomeni complessi e a promuovere la diffusione della scienza. Questa onorificenza sottolinea l’importanza del suo lavoro e il ruolo crescente degli scienziati italiani nel panorama globale.

La comunità scientifica internazionale ha recentemente scelto di onorare una fisica nata in Italia per il contributo che ha dato alla ricerca quantistica e alla diffusione della scienza. Francesca Ferlaino, originaria di Napoli, è stata nominata “ Scientist of the Year 2025 ” dall’Associazione austriaca dei giornalisti scientifici e dell’istruzione grazie al suo lavoro nel campo della fisica dei quanti e all’impegno nel rendere più accessibile questo dominio di ricerca. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

