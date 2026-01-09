Frana sulla Faentina i rilievi geologici si fanno anche con i droni

Una frana sulla regionale 302 Faentina, nel comune di Fiesole, ha provocato la chiusura temporanea del tratto tra via Salviati e via della Polveriera. Per monitorare e analizzare la situazione, vengono impiegati anche rilievi geologici effettuati tramite droni, strumenti utili per valutare i rischi e pianificare eventuali interventi di messa in sicurezza. La strada rimane chiusa fino a nuove comunicazioni delle autorità competenti.

FIEISOLE – Frana sulla regionale 302 Faentina, nel comune di Fiesole, in località Pian del Mugnone: permane la chiusura al traffico veicolare in entrambe le direzioni di marcia, nel tratto compreso tra via Salviati e via della Polveriera. La Città Metropolitana fa sapere di aver attivato i rilievi geologici anche con droni in virtù di una convenzione con l’università di Firenze e al tempo stesso una verifica dello stato di movimento sulla collina con Avr. Al momento la strada rimane chiusa e non ci sono previsioni sui tempi di riapertura. È necessario infatti attendere gli esiti dei rilievi, che in particolare sono mirati a mappare la morfologia della vecchia cava sotto Fontelucente, questo il nome della collina dalla quale è crollato il masso che ha imposto la chiusura della strada, e poi verificare se ci sono altre rocce a rischio distacco così che poi la Città Metropolitana possa intervenire rimuovendo eventuali massi instabili e infine riaprire l’arteria di collegamento. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

